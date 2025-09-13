پخش زنده
امروز: -
استاندار بوشهر از ابلاغ آییننامه تشکیل شورای سینما در استانها، از جمله بوشهر خبر داد و اهداف این شورا را بهبود زیرساختهای سینمایی، کشف و پرورش استعدادها، آموزش نسل جدید و توجه به زیستبوم هر استان در تولیدات سینمایی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع، استاندار بوشهر، با اشاره به ابلاغ آییننامه تشکیل شورای سینما در استانها، از جمله استان بوشهر، اهداف این شورا را بهبود زیرساختهای سینمایی، کشف و پرورش استعدادهای نوپا، آموزش نسل جدید و توجه به زیستبوم هر استان در تولیدات سینمایی عنوان کرد.
وی در دیدار با عباس جوادی، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر، ضمن گرامیداشت مقام هنرمندان و پیشکسوتان عرصه هنر هفتم، از زحمات و تلاشهای ارزنده آنان در اعتلای فرهنگ و هنر استان تجلیل کرد.
استاندار بوشهر با اشاره به پیشینه کهن فعالیت سینما در بوشهر، بر لزوم انتقال دانش و تجارب پیشکسوتان سینما به نسل جوان تأکید کرد و گفت: این انتقال باید با جدیت دنبال شود تا چراغ این هنر در استان همواره فروزان بماند.
زارع با بیان اینکه بهبود زیرساختها، کشف و پرورش استعدادهای نوپا، آموزش نسل جدید و توجه به زیستبوم هر استان از مهمترین اهداف این شوراهاست، افزود: هدف این است که تولیدات سینمایی غنیتر و متناسب با هویت بومی شکل گیرد.
وی همچنین بر جایگاه برجسته سینما و هنرمندان در توسعه فرهنگی و اجتماعی استان تأکید کرد و سینما را نه تنها آیینه فرهنگ و هویت بومی، بلکه ابزاری بیبدیل در آموزش، امیدبخشی و آگاهیبخشی به جامعه دانست. به گفته وی، هنرمندان سینما سفیران اندیشه و آگاهی هستند که با آثار خود، پیامهای انسانی، اخلاقی و اجتماعی را به نسلها منتقل میکنند.
در این نشست که با حضور محمدحسین زندویان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همراه بود، زارع حضور پررنگ و تأثیرگذار هنرمندان سینما و تئاتر را مایه افتخار استان بوشهر دانست و بیان کرد:حمایت از هنرمندان و سینماگران و ارتقای زیرساختهای سینمایی، وظیفهای مهم برای مدیریت اجرایی در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر استان خواهد بود.
محمدحسین زندویان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، نیز ضمن تبریک روز ملی سینما، به ظرفیتهای بالقوه استان در زمینه هنرهای سینمایی اشاره کرد و از برنامههای این ادارهکل برای شناسایی و حمایت از استعدادهای نوظهور خبر داد.
وی نقش پیشکسوتان سینما را در آموزش، پرورش و هدایت نسل جدید کلیدی دانست و گفت: پیشکسوتان میتوانند چراغ راهی برای آینده این هنر در استان باشند.
زندویان بر حفظ و پاسداشت جایگاه هنرمندان پیشکسوت به عنوان ضامن استمرار و پیشرفت فرهنگ و هنر تأکید کرد و افزود: برای شکوفایی هرچه بیشتر هنر سینما در استان، لازم است که همکاری و تعامل میان هنرمندان، نهادهای فرهنگی و مسئولان دولتی تقویت شود. تنها با این همکاری مشترک است که میتوانیم زیرساختهای لازم را برای رشد این هنر فراهم آوریم و به معرفی و پشتیبانی از استعدادهای نوظهور بپردازیم.
وی همچنین بر لزوم معرفی آثار سینمایی بوشهر در سطح ملی و بینالمللی تأکید کرد.
در پایان این دیدار، عباس جوادی، هنرمند پیشکسوت بوشهری، با بیان خاطراتی از سالهای فعالیت هنری خود، از توجه و حضور استاندار در جمع هنرمندان استان بوشهر قدردانی کرد.