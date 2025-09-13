تیم‌های فولاد هرمزگان و شهرداری بندرعباس در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ تیم فولاد هرمزگان در بندرعباس با نتیجه هفت بر ۲ تیم شاهین خزر رودسر را شکست داد تا با کسب ۱۴ امتیاز، نایب قهرمان نیم فصل نخست شود.

در دیگر دیدار این هفته نیز تیم شهرداری بندرعباس پس از تساوی ۵ - ۵ در وقت قانونی، در ضربات پنالتی ۳ بر دو، ملوان بندر انزلی را شکست داد.

بیشتر بخوانید: شناورسازی قشم با برد به رده دوم لیگ آزادگان رسید

در پایان نیم فصل نخست تیم شهرداری بندرعباس با کسب ۱۲ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

تیم پارس جنوبی بوشهر نیز با ۱۶ امتیاز قهرمان نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور شد.