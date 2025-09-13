مدیر بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه از واگذاری زمین به ۹۱ جوان مراوه تپه ای برای ساخت مسکن مقاوم و مناسب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، صدقی گفت:مراسم قرعه کشی واگذاری ۹۱ قطعه زمین با کاربری مسکونی از اراضی تملکی بنیاد در روستای قولاق کسن شهرستان مراوه تپه، برگزار شد.

او ادامه داد: روستای مذکور ۲۲۰ متقاضی دریافت زمین برای ساخت مسکن دارد که پس از پیشنهاد مسئولین محلی، بنیاد مسکن شهرستان و استان برای رفع مشکل زمین متقاضیان، یک عرصه ۲۶ هکتاری را به روستا الحاق و با مشارکت مردم مطالعات ساختگاهی آن انجام و در کارگروه امور زیربنای استان به تصویب رسید.

صدقی گفت: تاکنون ۱۵ هکتار از این عرصه با همکاری منابع طبیعی شهرستان و استان تملک شده و برای ۱۰ هکتار از این عرصه طرح تفکیکی توسط مشاور ذیصلاح تهیه شده تا مقدمات واگذاری زمین فراهم و پس از آن ساخت واحد‌های مسکونی در این روستا به زودی آغاز شود.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه گفت: به همه واجدین شرایط دریافت زمین مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت مسکن روستایی با بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت خواهد شد.