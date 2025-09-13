به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پایان رقابت‌های بوکس جوانان استان، امیر علی بیطرفان در وزن ۵۰ کیلوگرم، امیر حسین شکری در ۵۵ کیلوگرم، علی چهرقانی در ۶۰، محمد حسین صادقلو در ۶۵، ابوالفضل علی در ۷۰، حسن نصیری محمدی در ۷۵، ذوالفقار محمدی ۸۰، امیر رحیمی آزاد در ۸۵ و امیرحسین قاسمی وزن بعلاوه ۹۰ کیلوگرم با غلبه بر حریفان خود بر سکوی قهرمانی ایستادند و به اردوی تیم بوکس استان دعوت شدند.

برترین‌های این مسابقات در قالب تیم بوکس قم به رقابت‌های قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.