رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از اجرای معافیت سه فرزند و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، سردار رحمان علیدوست گفت: معافیت سه فرزندی و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا میشود، لذا مشمولان واجد شرایط باید در فرصت در نظر گرفته شده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.
او افزود: تمام مشمولان غایب و غیرغایب وکارکنان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام سن معاف میشوند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا ادامه داد: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.