به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این حادثه یک دستگاه مینی‌بوس حامل ورزشکاران مهابادی از جاده منحرف و واژگون شد که این حادثه موجب به ۲۰ نفر از سرنشینان آن دچار آسیب شدند.

برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه چهار دستگاه آمبولانس‌های فوریت‌های پزشکی مهاباد و میاندوآب و جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته‌ رئیس پلیس راه آذربایجان غربی در حال حاضر تنها یک نفر از ناحیه پا مصدوم و در بیمارستان بستری است و حال عمومی سایر مصدومان مساعد گزارش شده است.

سرنشینان این مینی‌بوس ورزشکاران مهابادی بودند که در حال برگشت از مسابقات کشوری کاراته بودند که به گفته رئیس وزرش و جوانان شهرستان مهاباد ۵ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، مصدومیت ۴ نفر سطحی و یک نفر دیگر نفر که از ناحیه پا دچار جراحت شده بود به بیمارستان میاندوآب انتقال یافت.