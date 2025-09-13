پخش زنده
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از تعلیق فعالیت چهار باغوحش کشور به علت کسب رتبه «خیلی ضعیف» در ارزیابیهای اخیر خبر داد و تأکید کرد در صورت عدم اصلاح شرایط، تعطیلی کامل مراکز متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد که فعالیت چهار باغوحش کشور به دلیل کسب رتبه بسیار ضعیف در طرح ارزیابی و رتبهبندی باغوحشها به حالت تعلیق درآمده است.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از باغوحشهای کشور در سطح ضعیف و خیلی ضعیف قرار دارند، گفت: تاکنون بیش از ۳۰ ابلاغیه و اخطاریه به ادارات کل استانها ارسال شده و فعالیت چهار باغوحش سرزمین آفتاب (زرندیه-مرکزی)، براسان (زابل-سیستان و بلوچستان)، سوکان (سمنان) و بابلسر (مازندران) تعلیق شده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ورود گونههای وحشی به همه واحدهای دارای رتبه ضعیف و خیلی ضعیف ممنوع است و در صورت بهبود نیافتن شرایط، تعطیلی و جمعآوری کامل این مراکز اجتنابناپذیر خواهد بود.
ظهرابی تأکید کرد: قاطعیت و وحدترویه در ارزیابی و رتبهبندی باغوحشها اساس ساماندهی این مراکز است و با واحدهای فاقد شرایط لازم برخورد جدی صورت میگیرد.
وی همچنین ممنوعیت استفاده نمایشی از جانوران وحشی برای تولید محتوا و جلب مخاطب را یادآور شد و گفت: همه باغوحشها براساس ۷۱ شاخص در ۱۶ محور به صورت مرحلهای و مستمر توسط تیمهای فنی ارزیابی میشوند.