پخش زنده
امروز: -
با حضور عضو کمیسیون فرهنگی و شورای نظارت بر صداوسیمای مجلس زیرساختها و عملکرد مجموعههای فرهنگی ارومیه و دغدغههای اصحاب رسانه و جامعه هنرمندان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماینده مردم تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو شورای نظارت بر صداوسیما گفت: هدف از سفر به ارومیه بازدید نظارتی از عملکرد مجموعههای فرهنگی است.
حجتالاسلام محمد میرزایی در بازدید از تالار وحدت ارومیه، افزود: این مجموعه فرهنگی، یکی از مراکز ارزشمند فرهنگی استان به شمار میرود و در سطح کشور بینظیر است.
وی گفت: تالار وحدت با وجود اینکه ظرفیت بسیار بالایی در اجرای برنامههای مختلف و گوناگون دارد، اما هنوز در حوزه امکانات و تجهیزات لازم و همچنین در بخش نیروی انسانی مشکلاتی دارد که حتما پیگیری خواهم کرد.
حجتالاسلام میرزایی در ادامه در جمع فعالان رسانهای و خبرنگاران حضور یافت و در این جلسه به نقش مهم این قشر از جامعه اشاره و اظهار داشت: خبرنگاران و اصحاب رسانه نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی و اقناع افکار عمومی دارند.
وی همچنین به دغدغههای اصحاب رسانه و جامعه هنرمندان اشاره کرد و گفت: اصحاب رسانه باید از امکانات بیشتری برخوردار باشند.
وی افزود: نبود بیمه و همچنین درآمد کم از مشکلات مهم این قشر به حساب میآید که با جدیت در مجلس پیگیری خواهد شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: شرایط حوزه فرهنگی آذربایجان غربی با وجود اینکه از بودجه کمی برخوردار است، وضعیت مطلوبی دارد.