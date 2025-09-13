کامران قاسمپور و امیر حسین زارع به مرحله نیمه نهایی کشتی آزاد قهرمانی جهان راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات ۴ وزن نخست رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان از ظهر امروز به وقت ایران در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.
در مسابقات این چهار وزن، ۳ کشتی گیر مازندرانی به روی تشک رفتند که کامران قاسمپور و امیر حسین زارع دو دلاور مازندرانی به همراه احمد محمدنژاد جوان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند و امیرمحمد یزدانی دیگر کشتی گیر مازندرانی از دور رقابتها حذف شد.
نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:
در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان از خراسان رضوی در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. جوان در این مرحله به مصاف کوم هیوک کیم از کره شمالی میرود.
در وزن ۷۰ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی از مازندران در دور نخست با نتیجه ۱۵ بر ۴ مغلوب کانان هیبت اف از آذربایجان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف ارمنستانی، یزدانی از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور دلاور مازندرانی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر موخامد عبداله یف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر باتبیلگون نادامبات از مغولستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۴ از سد ابراهیم کادیف از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. قاسم پور در این مرحله به مصاف زاهد والنسیا از آمریکا میرود.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع دلاور مازندرانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. زارع در این مرحله با شامیل شریف آف از بحرین مبارزه میکند.
دیدارهای مرحله نیمه نهایی این رقابتها از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امشب در زاگرب برگزار میشود.
۷ کشتی گیر مازندرانی به همراه تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در این رقابتها حضور دارند.