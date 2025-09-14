آنژیوگرافی و جراحی قلب یک طرف درمان و روش‌های طب سنتی برای ساخت معجون‌های گیاهی طرف دیگر درمان گرفتگی عروق قلب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، گرفتگی عروق و رگ‌های بدن به دلیل تغییر شدت جریان خون و افزایش میزان کلسترول و.. ایجاد می‌شود. تشخیص و درمان به موقع مسدود شدن عروق قلب در پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی از اهمیت خاصی برخوردار است. گیاهان دارویی و ادویه‌های پرخاصیت با ترکیباتی فوق العاده برای درمان گرفتگی عروق قلب به معجون‌های جادویی معروف هستند.

سیر گرفتگی رگ قلب را درمان می‌کند

سیر یکی از بهترین درمان‌های طبیعی برای شریان‌های مسدود شده است. سیر با افزایش قدرت ارتجاعی رگ‌ها از گرفتگی آن جلوگیری می‌کند. با توجه به مطالعه در سال ۲۰۰۷ انجام شده در دانشگاه آلاباما در بیرمنگام، سیر می‌تواند تا ۷۲ درصد بیشتر از دارو موجب استراحت و عملکرد روان رگ‌ها شود. علاوه بر این، سیر سطح کلسترول بد را کاهش می‌دهد و خطر ابتلا به حملات قلبی یا سکته را کاهش می‌دهد.

۳ حبه سیر را داخل یک فنجان شیر بجوشانید. اجازه دهید تا شربت به خوبی خنک شود و قبل از خواب بنوشید. مصرف روزانه این معجون برای رفع و درمان گرفتگی رگ‌ها بسیار موثر است.

فلفل قرمز درمان گیاهی گرفتگی رگ قلب:

کاپسیسین موجود در فلفل از تجمه LDL یا کلسترول بد خون در رگ‌ها جلوگیری می‌کند.

این ماده غذای با کاهش سطح کلسترول بد در خون، که یکی از دلایل اصلی شریان‌های مسدود شده را کاهش می‌دهد. همچنین بهبود گردش خون و خطر ابتلا به حمله قلبی و سکته را کاهش می‌دهد.

۱/۲ قاشق چایخوری فلفل قرمز را داخل یک فنجان آب گرم حل کنید و تا چند هفته روزی ۲ بار از این معجون بنوشید.

زردچوبه معجزه‌ای برای رفع گرفتگی رگ‌های قلب:

زردچوبه ادویه‌ای که بار‌ها و بار‌ها از ان برای درمان یاد کرده‌ایم در اینجا نقش درمانی برای رفع گرفتگی رگ‌ها را ایفا می‌کند. کورکومین، جزء اصلی از زردچوبه، دارای خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی است که از لخته شدن خون جلوگیری می‌کند و برای سلامت قلب بسیار مفید است. علاوه بر این، عصاره زردچوبه می‌تواند سطح لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL)، و یا کلسترول "بد" کاهش داده و خطر سکته قلبی را تا حد قابل توجهی از بین ببرد.

با اضافه کردن یک قاشق چای خوری پودر زردچوبه و کمی عسل به یک لیوان شیر گرم معجونی بسازید و با نوشیدن روزانه یک یا ۲ بار مشکل گرفتگی رگ را درمان کنید.

معجون و شربت لیمو گرفتگی رگ قلب را محو می‌کند:

لیمو سرشار از ویتامین C، یک آنتی اکسیدان قوی است که با بهبود فشار خون منجر به کاهش التهابات عروق می‌شود. لیمو با کاهش کلسترول خون از گرفتگی عروق جلوگیری می‌کند.

آب ۱ عد لیموی متوسط را با کمی عسل و پورد فلفل سیاه در یک لیوان آب گرم مخلوط کنید و روزانه ۱ الی ۲ بار از این معجون بنوشید.

زنجبیل داروی درمان گرفتگی رگ قلب:

زنجبیل یکی دیگر از درمان موثر برای شریان‌های مسدود شده است. ترکیبات فوق العاده موجود در زنجبیل مانع از ایجاد و افزایش کلسترول LDL و گرفتگی عروق بدن به خصوص گرفتگی رگ‌های قلب می‌شود.

خوردن یک قطعه کوچک از زنجبیل خام با معده خالی روزانه و یا کپسول زنجبیل پس از مشورت با دکتر خود توصیه می‌شود.

۱ قاشق چای خوری زنجبیل رنده شده را به یک فنجان آب گرم اضافه کنید و اجازه دهید تا ۵ دقیقه به حالت دم کشیدن چای باقی بماند. این چای را ۲ تا ۳ فنجان در روز بنوشید تا رگ‌های گرفته بدنتان باز شود.

درمان گرفتگی رگ‌های قلب با تخم شنبلیله:

شما می‌توانید دانه شنبلیله را برای درمان شریان‌های مسدود شده استفاده کنید. این دانه‌ها حاوی ساپونین است که می‌تواند با کاهش سطح کلسترول LDL از عروق گرفتگی کمک کند. علاوه بر این، وجود مقدار زیادی فیبر در دانه شنبلیله نقش کلیدی در کاهش سطح کلسترول بد ایفا می‌کند.

۱ قاشق چایخوری تخم شنبلیله را یک شب خیس کنید و صبح روز بعد دانه‌های خیس خورده را با کمی آب مخلوط کرده و ناشتا میل کنید.

گل گاو زبان

برای باز شدن رگ‌های قلب دارو‌های گیاهی بسیار موثر هستند. شما می‌توانید برای این منظور ۱۵ گرم گل گاوزبان و ۱۵ گرم بادرنجبویه را در یک لیتر آب، بجوشانید و آن را از صافی عبور دهید. به این محلول یک لیوان عرق بیدمشک و گلاب و چند پر زعفران کوبیده اضافه کنید و با ۲۵۰ گرم عسل مخلوط نمایید و روزانه سه استکان از آن را میل کنید.

عسل

عسل علاوه بر خواص فراوانی که برای درمان بیماری‌ها دارد تنگی عروق و تقویت قلب بسیار مفید است. برای باز شدن رگ‌های قلب بهتر است ۳۰ گرم عسل در سه ماه مصرف کنید.

اسفناج

اسفناج دارای فیبر، آهن، فولیک اسید و پتاسیم است که سبب افزایش سلامت قلب و تنظیم فشارخون می‌شود. با خوردن این سبزی ارزان و زودپز به سلامت قلب و عروق خود کمک کنید.

روغن نارگیل

اگرچه بیشتر افراد تصور می‌کنند که باید از چربی‌های اشباع شده گریزان باشند، اما این چربی‌ها برای یک زندگی سالم لازمند. روغن نارگیل یکی از بهترین چربی‌های اشباع شده است، زیرا باعث افزایش سلامت عروق قلبی می‌شود.

چای سبز

چای سبزمنبع یک عنصر شیمیایی گیاهی به نام کاتچین است که سبب کاهش کلسترول می‌شود و به تقویت قلب و عروق و باز شدن رگ‌های قلب کمک می‌کند. برای تقویت قلب و عروق خود در روز دو فنجان چای سبز بنوشید.

قهوه

نوشیدن یک فنجان قهوه در روز سبب می‌شود ابتلا به بیماری‌های قلبی کاهش یابد. همچنین نوشیدن قهوه سبب می‌شود رگ‌های قلب باز شده و آرامشی خاطری به دست آوریم که برای قلب و عروق مفید است.

کلم بروکلی

بروکلی به دلیل وجود ویتامین K در آن برای سلامت قلب مفید است و از سفت و سخت شدن رگ‌های قلب جلوگیری می‌کند.

با دارچین گرفتگی عروق را باز کنید

دارچین خواص فراوانی برای سلامت بدن دارد. مصرف روزانه ۵ گرم دارچین سبب کاهش کلسترول بد شده و از انسداد رگ‌های قلب جلوگیری می‌کند.

بادام

مصرف بادام به دلیل وجود چربی‌های مفید، ویتامین، پروتئین و فیبردر آن برای قلب مفید است و موجب سلامت رگ‌ها وعروق قلبی و دستگاه گردش خون می‌شود.

هندوانه

هندوانه آمینواسیدی به نام سیترولین دارد که فشارخون و التهاب رگ‌ها و عروق را کاهش می‌دهد و با تولید اکسیدنیتریک سبب افزایش سلامت قلب وعروق می‌شود.

شاهی

تره تیزک یا شاهی یکی از گیاهان خودروی بهاری است که به صورت خام به عنوان سبزی و به شکل سالاد و یا غذا‌های مختلف مصرف می‌شود و بازکننده عروق به خصوص عروق قلب می‌باشد.