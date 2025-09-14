مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: برنامه‌ریزی شده که تا دهه فجر امسال ۶ هزار و ۲۵۷ واحد از طرح‌های نهضت ملی مسکن در سطح شهرستان‌های آذربایجان‌غربی آماده بهره‌برداری و واگذاری به متقاضیان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در جلسه ویدیو کنفرانسی پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن اظهار داشت: این طرح‌ها در بخش‌های مسکن شهری، روستایی، خودمالکی، بازآفرینی و جوانی جمعیت هستند که به متقاضیان اعطا می‌شود.

وی بیان کرد: نهضت احداث مسکن در آذربایجان‌غربی با جدیت دنبال می‌شود و در حال حاضر مشکلی از بابت تامین اراضی مورد نیاز برای احداث طرح‌های نهضت ملی مسکن وجود ندارد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: این اراضی، توسط الحاق زمین تامین شده که این امر نشان از عزم جدی و تاکید مقام عالی استان و راه و شهرسازی برای طرح‌های نهضت ملی مسکن است.

آرامون افزود: احداث طرح‌های مسکن، به‌ویژه در شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز، از اهمیت حیاتی برخوردار است و نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی و تقویت امنیت اجتماعی ایفا می‌کند.

گفتنی است در ادامه این جلسه حاضران به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.