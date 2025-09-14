براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۳ شهر خوزستان در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک، یک شهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و ۳ شهر دیگر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، یکشنبه ۲۳ شهریور در هویزه روی عدد ۵۰۰، هندیجان ۴۶۷ و دشت آزادگان ۳۴۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قهوه‌ای و خطرناک است.

در این مدت رامهرمز با عدد ۲۱۰ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و شهر‌های هفتکل با عدد ۱۶۷، بهبهان ۱۶۳ و دزفول ۱۵۸ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفتند.

براساس داده‌های این سامانه، ماهشهر ۱۴۷، شوش ۱۴۶، اهواز ۱۴۴، باغملک ۱۳۷، آغاجاری ۱۳۲، ملاثانی ۱۲۸، اندیمشک ۱۲۲ و آبادان ۱۰۸ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

براساس داده‌های این سامانه، آبادان، خرمشهر، اندیکا، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوش، گتوند، لالی و ملاثانی در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند و دهدز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.