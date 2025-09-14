معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، از تدوین برنامه‌ای برای مقابله با قاچاق حیات وحش در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ظهرابی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با قاچاق حیات وحش گفت: قاچاق همه گونه‌های حیات وحش ممنوع است. اواسط هفته گذشته جلسه اصلاح ماده ۲۵ قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور سازمان حفاظت محیط زیست برگزار و مقداری موضع این سازمان در زمینه قاچاق حیات وحش تقویت شد.

وی ادامه داد: در این جلسه تلاش شد ضعف قانونی مقابله با قاچاق حیات وحش حل شود و هم موضوع ورود و هم خروج همه گونه‌های حیات وحش اعم گونه‌های عادی، در معرض خطر انقراض، پستانداران و پرندگان از کشور قاچاق و جرم تلقی شد. فهرست این گونه‌ها مشخص و قرار شد با قاطعیت و بازدارندگی بیشتری با قاچاقچیان حیات وحش برخورد شود.

ظهرابی در پایان افزود: کارگروهی را درون سازمان حفاظت محیط زیست با هدف مدیریت فضای مجازی و مقابله با بازار‌های غیرقانونی خرید و فروش حیات وحش و قاچاق آن فعال کرده‌ایم. برنامه‌ای نیز با همکاری کارشناسان دفتر حیات وحش سازمان و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در حال تهیه است و پس از تصویب در سراسر کشور اجرا می‌شود. هدف ما جلب توجه بیشتر به قاچاق حیات وحش و برخورد قاطع‌تر با قاچاقچیان حیات وحش است.