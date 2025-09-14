پخش زنده
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: مشکل اتصال آموزشگاههای رانندگی به درگاه تخصصی پلیس راهور فراجا و سایر موانع در فرآیند صدور پروانه کسب برطرف و امکان صدور پروانه کسب این آمورشگاهها در درگاه ملی مجوزها فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، ذبیح اله نجف پور، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار گفت: با پیگیریهای مستمر این مرکز و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان صدور پروانه کسب آموزشگاههای رانندگی (پلیس راهور فراجا، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و اتاق اصناف ایران)، مشکل اتصال به درگاه تخصصی پلیس راهور فراجا و سایر موانع در فرآیند صدور پروانه کسب برطرف و امکان صدور پروانه کسب این مجوز در درگاه ملی مجوزها فراهم گردید.
وی افزود: پلیس راهور فراجا ۴۵ روز کاری، فرصت دارد تا درخواست متقاضیان برای جواز تاسیس آموزشگاه را براساس شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزها، بررسی و نتیجه آن را اعلام نماید تا متقاضیانی که موفق به دریافت جواز تاسیس شدهاند، بتوانند پروانه کسب آموزشگاه رانندگی را نیز دریافت کنند.
در ادامه معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار از متقاضیان این مجوز، درخواست کرد با مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور به نشانی اینترنتی mojavez.ir پس از مشاهده شرایط و تکمیل و بارگذاری مدارک اعلامی، برای ثبت درخواست پروانه خود اقدام نموده تا مجوز آنان پس از طی مراحل قانونی در مدت زمان تعیین شده صادر گردد.