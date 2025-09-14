

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دو تیم تامپینس رورز سنگاپور و پاتوم تایلند از گروه هشتم مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۶/ ۲۰۲۵ روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه در سنگاپور برگزار می‌شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا بیژن حیدری به عنوان داور، فرهاد فرهادپور و محمدعلی متقی به عنوان کمک‌های وی قضات این بازی را برعهده دارند. همچنین مرتضی منصوریان به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

ناظر داوری از هنگ کنگ و نماینده مسابقه از کشور مالزی انتخاب شده است.