به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل فریدونکنار، شمار موارد کشف‌شده در سال جاری در سواحل استان مازندران به ۴۳ قلاده رسید.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: در ادامه پایش‌های مستمر نوار ساحلی استان، لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل شهرستان فریدونکنار مشاهده و مستندسازی شد.

روح‌اله اسماعیلی افزود: لاشه این فوک در وضعیت پیشرفته فساد قرار داشت و به همین دلیل، امکان کالبدگشایی و تعیین دقیق علت مرگ آن فراهم نبود.

وی با اشاره به تداوم اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری اظهار داشت: پایش سواحل استان با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک خزری و همکاری اداره‌کل دامپزشکی مازندران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرایط، نمونه‌برداری‌های تخصصی با هماهنگی نهاد‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

اسماعیلی در پایان از جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست در صورت مشاهده فوک خزری یا لاشه‌های احتمالی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند.