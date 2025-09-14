با کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل فریدونکنار، شمار موارد کشفشده در سال جاری در سواحل استان مازندران به ۴۳ قلاده رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل فریدونکنار، شمار موارد کشفشده در سال جاری در سواحل استان مازندران به ۴۳ قلاده رسید.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: در ادامه پایشهای مستمر نوار ساحلی استان، لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل شهرستان فریدونکنار مشاهده و مستندسازی شد.
روحاله اسماعیلی افزود: لاشه این فوک در وضعیت پیشرفته فساد قرار داشت و به همین دلیل، امکان کالبدگشایی و تعیین دقیق علت مرگ آن فراهم نبود.
وی با اشاره به تداوم اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری اظهار داشت: پایش سواحل استان با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک خزری و همکاری ادارهکل دامپزشکی مازندران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرایط، نمونهبرداریهای تخصصی با هماهنگی نهادهای ذیربط انجام خواهد شد.
اسماعیلی در پایان از جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست در صورت مشاهده فوک خزری یا لاشههای احتمالی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستانها اطلاع دهند.