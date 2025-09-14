سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفـت: مشکل تأمین آب شرب تخت جمشید برطرف شد .

به گزارش خبرگزاری صداو سیما سیدمحسن ضیایی گفت: یکی از مشکلاتی که در محوطه تخت جمشید داشتیم، بحث تأمین آب بود که برای این کار آبفا همکاری خوبی با میراث فرهنگی انجام داد. یک انشعاب آب شرب برای تخت جمشید گرفتیم از این پس آب چاه‌هایی که پیش از این برای تأمین آب شرب تخت جمشید استفاده می‌شد، برای آبیاری درختان این منطقه استفاده خواهد شد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس در خصوص فعالیت‌های معدن‌کاری در حرائم آثار تاریخی نیز گفت: میراث فرهنگی به هیچ عنوان مجوز فعالیت معدن‌کاری در حریم آثار تاریخی نمی‌دهد. آخرین بحثی که در این زمینه پیش آمد در خصوص معدن روستای فالونک از توابع بخش رامجرد شهرستان مرودشت بود که در نزدیکی آرامگاه‌های شاهان هخامنشی و پساهخامنشی قرار دارد.

ضیایی ادامه داد: اجازه فعالیت معدن فالونک را ندادیم اما صاحبان این معدن به دیوان شکایت کردند و دیوان هم به آنان رأی داد دوباره نامه‌نگاری کردیم زیرا شک داریم که در این منطقه بتوان فعالیت معدنی را انجام داد چرا که در حریم ان یکسری آثار تاریخی قرار دارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا در محوطه فاصله بین تخت جمشید تا پاسارگاد معدن فعالی در کوه‌های باستانی وجود دارد، گفت: در جوار تخت جمشید یک معدن مربوط به شهرداری مرودشت بود که سال گذشته تعطیل شد .