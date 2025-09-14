رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با توجه به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری، مددجویان واجد شرایط عفو در اسرع وقت از زندان‌های استان آزاد می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی گفت: در ایام ماه مبارک ربیع الاول و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، در عمل به اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در خصوص عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از بررسی‌های لازم تصمیمات مقتضی اتخاذ شده و زندانیان واجد شرایط در اسرع وقت به آغوش خانواده باز خواهند گشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت و حساسیت موضوع مذکور، افزود: کمیته‌ای برای پاسخگویی، تصمیم گیری و اجرایی کردن موضوع عفو در کمترین زمان تشکیل و گزارش عملکرد مرتبط نیز برای ریاست قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

رئیس کمیسیون عفو استان مازندران ادامه داد: در اسرع وقت با رعایت موارد مطروحه در بخشنامه، شاهد اجرایی کردن دستور العمل عفو بوده و آئین آزادی زندانیان در استان برگزار شود.

پوریانی گفت: بر اساس نوع و اهمیت اتهام و محکومیت و با ارجاع موضوع به کمیسیون استانی عفو، تصمیمات مقتضی در خصوص مددجویان حاضر در زندان‌های مازندران اتخاذ خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین اهتمام جدی و موثر در راستای آزادی مشمولین عفو را خواستار شد و افزود: آزادی زندانیان در راستای کاهش جمعیت کیفری استان، کمک به انسجام خانواده و سلامت جامعه بسیار مهم و تاثیرگذار می‌باشد.

گفتنی است این جلسه با شرکت رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و سایر مسئولین مرتبط با اجرایی شدن عفو زندانیان و حضور ویدئو کنفرانسی روسا و دادستان‌های سراسر استان برگزار شد.