پخش زنده
امروز: -
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه گفت:نوجوانان امروز، طلایهداران فردای انقلاب اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛یوسف فرمانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه در مراسم بدرقه کاروان «یاوران ولایت» اظهار داشت: نوجوانان بصیر امروز، نماد انرژی، پویایی و شور جوانیاند و فردای میهن را با ایمان راسخ، ولایتپذیری و روحیه ایثار میسازند. آنان با گامهای استوار و قلبهایی پر از انگیزه، آینده انقلاب اسلامی را رقم خواهند زد.
وی افزود: اعزام به اردوی راهیان نور فرصتی استثنایی برای لمس ارزشهای دفاع مقدس و آشنایی با فرهنگ شهادت است؛ فرصتی برای تجربه زندگی جمعی، همبستگی و مسئولیتپذیری. این اردو فراتر از یک سفر فرهنگی است؛ فضایی زنده که نوجوانان در آن با آموزشهای تربیتی و عقیدتی، شخصیت خودباور، متعهد و وفادار به آرمانهای انقلاب اسلامی را در خود شکل میدهند و با هر قدم، روحیهای تازه و انگیزهای مضاعف برای خدمت به جامعه مییابند.
فرمانی ضمن قدردانی از حضور پرشور خانوادهها اظهار داشت: همدلی والدین و همراهی آنان با آموزش و پرورش، نه تنها انگیزه دانشآموزان را چند برابر میکند، بلکه شور و هیجان مراسم بدرقه را به اوج میرساند و یادآور نقش کلیدی خانوادهها در تربیت نسل آینده است.
این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: «شعار این اردو، «یاوران ولایت، طلایهداران فردای انقلاب» است. این جمله نمادی از تعهد اجتماعی نوجوانان نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی و ادامه راه شهداست. حضور در چنین فضایی، نوجوانان را با همبستگی، ایثار، عشق به وطن و مسئولیتپذیری مواجه میکند و باعث میشود آنان نه تنها تاریخ و ارزشهای دفاع مقدس را درک کنند، بلکه خود را بخشی زنده از این مسیر پرافتخار بدانند و با انگیزه و باور کامل آماده ایفای نقش در آینده کشور شوند.
وی در ادامه افزود: این تجربهها محدود به شرکتکنندگان نیست. نوجوانانی که در اردو حضور دارند، با آموختن درسهای ایثار، مسئولیتپذیری و همبستگی، نقش سفیران فرهنگی و تربیتی را در میان همسالان خود ایفا میکنند و دستاوردهایشان را به دوستان و خانواده منتقل میکنند. این موج انرژی، انگیزه و شور، نه تنها اثرات تربیتی اردو را گسترش میدهد، بلکه نسلی فعال، مسئول و وفادار به ارزشهای انقلاب اسلامی را در جامعه شکل میدهد.