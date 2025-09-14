رئیس پژوهشگاه زیست فناوری کشاورزی در بازدید از روند آماده‌سازی مرکز نوآوری صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، بر تلاش مستمر و جدی برای تحقق اهداف ارتقای امنیت غذایی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی ابراهیمی، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که در معیت اعضای هیأت رئیسه این پژوهشگاه‌ انجام شد، از نزدیک با روند آماده‌سازی «مرکز نوآوری صنایع غذایی» آشنا شد.

ابراهیمی در این دیدار با قدردانی از فعالیت‌های ارزشمند و دستاوردهای چشمگیر پژوهشکده، بر ضرورت تلاش مستمر و جدی برای تحقق اهداف ارتقای امنیت غذایی کشور تأکید کرد.

وی همچنین بر عزم پژوهشگاه برای حل مسائل رفاهی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بهتر پژوهشگران تأکید کرد.

محمدامین حجازی، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی نیز در این بازدید گزارشی جامع از راهبردها، اهداف تحقیقاتی و برنامه‌های کلان پروژه‌های جاری ارائه و به چالش‌های کلیدی صنعت غذایی کشور که پژوهشکده در حال پاسخگویی به آن‌هاست، اشاره کرد.

مرکز نوآوری صنایع غذایی در پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی در راستای تقویت ارتباط علم، فناوری و صنعت در بخش غذایی در حال آماده‌سازی نهایی است. این مرکز با هدف ایجاد بستری یکپارچه برای تجاری‌سازی دانش، تسهیل همکاری‌های صنعتی-پژوهشی و تسریع در انتقال فناوری‌های نوین به بخش تولید در شرف راه‌اندازی است.