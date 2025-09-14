رئیس پلیس راهور کشور و رئیس فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی برای آغاز همکاری فی مابین این ۲ نهاد، دیدار و گفت‌و‌گو داشتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور ایران و رضا پازندمهر، رئیس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری برای آغاز همکاری فی‌مابین، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

حسینی در خصوص این جلسه اظهار داشت: رفتار‌های ترافیکی، حمل و نقل و رانندگی از مسائل مهم در همه دنیا و کشور ماست. یکی از دغدغه‌های مهم دولت و جامعه که امروز وجود دارد، مربوط به تصادف‌های رانندگی است. متاسفانه سالانه ۱۲ هزار نفر از هم‌وطن‌های ما در این حوادث جان خود را از دست می‌دهند؛ غالب بر ۳۵ درصد این تعداد مربوط به راکبین موتور سیکلت است.

وی ادامه داد: چیزی که مهم است، رفتار‌های نادرست رانندگان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هاست که علت عمده حوادث و این صانحه‌های دلخراش است.

رئیس پلیس راهور با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی در فدراسیون عنوان کرد: قطعا در کنار اقداماتی که پلیس برای ایجاد نظم و امنیت ترافیکی انجام می‌دهد، اقدامات ایجابی از جنس آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند بسیار موثر باشد. یکی از بخش‌هایی که هم وظیفه ذاتی دارد و هم اقدامات آن می‌تواند به شدت در جهت اصلاح و بهبود رفتار ترافیکی کمک کند فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری است.

وی افزود: خوشحالیم که در این دوره از فعالیت فدراسیون یک قهرمان و پیشکسوت این رشته سکان فدراسیون را بدست گرفته و کاملاً به همه امور مشرف است و تخصص این کار را به طور جدی داراست. امیدواریم این انتخاب بتواند آغاز یک حرکت بسیار موثر باشد. همه ما وظیفه داریم به هر شکل ممکن کمک کنیم تا این رسالت مهم توسط این بخش از حوزه ورزش محقق شود.

پازند نیز پس از این جلسه گفت: امیدواریم همکاری بسیار خوبی با پلیس راهور و فراجا داشته باشیم. در بخش آموزشی، آکادمی و دوره‌هایی که مربوط به موتورسواری است، فدراسیون آمادگی تمام قد دارد تا تفاهم‌نامه با پلیس راهور امضا شود.