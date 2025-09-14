رئیس اداره اوقاف رامسر از ثبت وقف ۱۵ میلیارد تومانی توسط بانوی نیک‌اندیش این شهرستان خبر داد و گفت: نیات این وقف شامل حمایت از پرورشگاه، زایشگاه و مساجد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید مهدی علوی درباره جزئیات این وقف گفت: خانم زهرا الهیان شش‌دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۳ مترمربع به همراه ساختمان و اثاثیه منزل را وقف کرده است.

وی با بیان اینکه نیات این وقف شامل هزینه برای پرورشگاه، زایشگاه و مساجد است، افزود: تاریخ ثبت این وقف ۷ خرداد ۱۴۰۳ و ارزش ریالی آن بیش از ۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس اداره اوقاف رامسر با اشاره به وضعیت موقوفات شهرستان گفت: در حال حاضر ۸۹ موقوفه، ۱۵۰ رقبه، ۵۷ بقعه متبرکه و ۱۰۸ مسجد و حسینیه در رامسر وجود دارد.

علوی با بیان اینکه تعداد موقوفات از ۲۳ فقره در ابتدای تأسیس اداره اوقاف به ۸۹ فقره افزایش یافته است، افزود: قدیمی‌ترین موقوفه شهرستان متعلق به سید ابوطالب معاف محله‌ای و مربوط به سال ۱۲۶۱ شمسی (بیش از ۱۴۰ سال پیش) است و جدیدترین آن وقف خانم زهرا الهیان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شعار امسال هفته وقف با عنوان «وقف، یادگار ماندگار» گفت: هفته وقف فرصتی برای یادآوری یکی از بزرگ‌ترین سنت‌های انسان‌دوستی و همبستگی اجتماعی در تاریخ تمدن اسلامی است.

رئیس اداره اوقاف رامسر افزود: وقف تنها اهدای مال نیست، بلکه هدیه‌ای بی‌منت به خلق خدا و تداوم نیکی‌ها در مسیر زندگی است و با صیانت و اجرای دقیق نیات واقفان، این سرمایه‌های ارزشمند ماندگار و پربرکت باقی خواهد ماند.