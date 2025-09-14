در این همایش از یاوران وقف، خادمان بقاع متبرکه و اصحاب رسانه فعال در حوزه وقف با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «کیوان نیازی» مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام در حاشیه همایش تجلیل از یاوران وقف که به مناسبت هفته وقف برگزار شد گفت: ۲۵ سند مالکیت برای املاک وقفی در استان ایلام صادر شده است.

حجت الاسلام «مجید میرزایی» مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام عنوان کرد: در این همایش از خادمان بقاع متبرکه و مسئولان که اوقاف و امور خیریه را همراهی کردند تقدیر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز عنوان کرد: وقف سنت حسنه‌ای است و ضرورت دارد تا برای ترویج این سنت حسنه در استان فرهنگ سازی شود.

«تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام نیز مطرح کرد: وقف سنت الهی است که می تواند ظرفیت های مهمی را برای توسعه و ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه فراهم کند.