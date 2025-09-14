در روزی که مازندران سه نماینده روی تشک جهانی داشت، نخودی و فیروزپور به نیمه‌نهایی رسیدند و مومنی با وجود شروع خوب، از ادامه رقابت‌ها بازماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از ظهر امروز در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است. نتایج نمایندگان کشورمان، تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مؤمنی قائم شهری در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ مقابل توماس ایپ از سوئیس پیروز شد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی مقابل رومن براوو یانگ از مکزیک مغلوب شد و و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف کره شمالی، مومنی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل هرایر علیخانیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۳ بر ۱ سنور دمیرتاش از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. امامی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب کوتا تاکاهاشی از ژاپن شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی جویباری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر میشل لابرویلا از پورتوریکو را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر ۱ واسیلی میخایلوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. نخودی برای فینالیست شدن باید با جورجیوس کوگیومتسیدیس از یونان مبارزه کند.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور جویباری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر احمد باتایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ باتیربک تساکولوف از اسلواکی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. فیروز پور در این مرحله با امان‌الله گاجی‌ماگومدوف از روسیه رودر رو خواهد شد.

همچنین مسابقات مقدماتی چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان، دیروز در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و در پایان احمد محمدنژاد جوان (خراسان شمالی) در وزن ۶۱ کیلوگرم و امیرحسین زارع (مازندران) در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و کامران قاسم پور (مازندران) در وزن ۸۶ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد. ضمن اینکه امیر محمد یزدانی (مازندران) در وزن ۷۰ کیلو از دور رقابت‌ها حذف شد.