به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان از ۲۲ و ۲۳ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و در پایان نمایندگان کشورمان توسط امیرحسین زارع (مازندران) در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم به مدال نقره و کامران قاسم پور (مازندران) در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

امیرحسین زارع دلاوری از خطه قهرمان پرور مازندران- شهر آمل، دیشب در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم با برتری ۵ بر صفر مقابل گئورگی مشویلدیشویلی از آذربایجان به نشان طلای این مسابقات دست یافت.

امیرحسین زارع متولد ۲۷ دی ۱۳۷۹ در آمل، کشتی‌گیر دسته فوق سنگین‌وزن کشتی آزاد برنده مدال نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس و مدال برنز المپیک ۲۰۲۰ توکیو، قهرمان سه دوره مسابقات قهرمانی کشتی جهان در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ است.

زارع با قهرمانی جهان در اسلو ۲۰۲۱ پس از ۳۲ سال توانست مدال طلا را در دسته فوق سنگین کشتی آزاد برای ایران کسب کند که علیرضا سلیمانی اولین بار در مارتینی ۱۹۸۹ این مدال را کسب کرده بود.

پس از قهرمانی امیر حسین زارع، شور و شعف مردم ورزش دوست استان مازندران و آمل دیدنی بود.

مهدی غلامی و گزارشی از منزل قهرمان جهان:

همچنین دیشب کامران قاسم پور دیگر دلاور مازندرانی با برتری مقابل حریف هندی، بر سکوی سوم حهان ایستاد و گردن آویز نشان برنز شد.

کامران قاسم‌پور متولد ۲۶ آذر ۱۳۷۵، کشتی‌گیر اهل جویبار استان مازندران است که در دستهٔ ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد به رقابت می‌پردازد.

قاسم پور قهرمان دو دورهٔ پیاپی مسابقات قهرمانی کشتی جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، و همچنین قهرمان دو دورهٔ مسابقات قهرمانی کشتی آسیا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ است. قاسم‌پور در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان نیز در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به قهرمانی رسید.

نتایج نمایندگان کشورمان در ۴ وزن نخست به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان (خراسان شمالی) در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. جوان در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ ا سد کوم هیوک کیم از کره شمالی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۱۱ بر ۲ مغلوب زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۰ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی (مازندران) در دور نخست با نتیجه ۱۵ بر ۴ مغلوب کانان هیبت اف از آذربایجان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف ارمنستانی، یزدانی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور (مازندران) در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر موخامد عبداله یف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر باتبیلگون نادامبات از مغولستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۴ از سد ابراهیم کادیف از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. قاسم پور در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب زاهد والنسیا از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت. او در این دیدار مقابل موکول داهیا از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع (مازندران) پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. زارع در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ از سد شامیل شریف اف از بحرین گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۵ بر صفر گئورگی مشویلدیشویلی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

رده بندی انفرادی ۴ وزن نخست به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم: ۱- زائور اوگویف (روسیه) ۲- احمد محمدنژاد جوان (ایران) ۳- نورالدین نوروزاف (آذربایجان) و آسیلجان یسنگلدی (قزاقستان)

۷۰ کیلوگرم: ۱- یوشینوسوکه آئویاگی (ژاپن) ۲- تولگا تومور اوچیر (مغولستان) ۳- نورکجا کایپانوف (قزاقستان) و ارنظر آکماتالیف (قرقیزستان) ۲۱- امیرمحمد یزدانی

۸۶ کیلوگرم: ۱- زاهید والنسیا (آمریکا) ۲- هایاتو ایشیگورو (ژاپن) ۳- آرسنی ژیویف (آذربایجان) و کامران قاسم پور (ایران)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- امیرحسین زارع (ایران) ۲- گئورگی مشویلدیشویلی (آذربایجان) ۳- روبرت باران (لهستان) و شامیل شریپوف (بحرین)

در امتیازات تیمی ایران با ۶۰ امتیاز پیشتاز است و تیم‌های آذربایجان با ۵۸ امتیاز، ژاپن با ۴۵ امتیاز و آمریکا با ۳۵ امتیاز در جایگاه‌های دوم تا چهارم قرار دارند.