امروز صبح افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی و در بعدازظهر و اوایل شب تقویت فعالیت سامانه کم فشار فصلی و ناپایداری جوی در هرمزگان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا ظهر در مناطق دریایی استان، با افزایش بادهای جنوب شرقی دریا متلاطم است.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورها به ویژه شناورهای سبک، صیادی وتفریحی صورت گیرد.
وی افزود: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، ارتفاعات مرکزی ولنگه و برخی سواحل رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن مسیلها ورودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
مجتبی حمزه نژاد گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
وی افزود: از فردا صبح دریا آرام میشود و در بعدازظهر افزایش بادهای جنوب غربی مورد انتظار است.
حمزه نژادگفت: تا پنجشنبه بویژه ظهر سه شنبه و چهارشنبه، کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش دما در استان پیش بینی میشود.