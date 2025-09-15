امروز صبح افزایش باد‌های جنوب شرقی در مناطق دریایی و در بعدازظهر و اوایل شب تقویت فعالیت سامانه کم فشار فصلی و ناپایداری جوی در هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا ظهر در مناطق دریایی استان، با افزایش باد‌های جنوب شرقی دریا متلاطم است.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها به ویژه شناور‌های سبک، صیادی وتفریحی صورت گیرد.

وی افزود: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، ارتفاعات مرکزی ولنگه و برخی سواحل رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها ورودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

مجتبی حمزه نژاد گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی افزود: از فردا صبح دریا آرام می‌شود و در بعدازظهر افزایش باد‌های جنوب غربی مورد انتظار است.

حمزه نژادگفت: تا پنجشنبه بویژه ظهر سه شنبه و چهارشنبه، کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش دما در استان پیش بینی می‌شود.