افزایش ۵۹ درصدی تولید ماهی خاویاری در خراسان رضوی
تولید ماهیان خاویاری در خراسان رضوی، ۵۹ درصد افزایش داشته است.
مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این رشد نه تنها نشانگر افزایش چشمگیر در تولید این محصول ارزشمند است، بلکه مسیر صادرات خاویار را نیز هموارتر کرده و این استان را در جایگاهی ویژه برای این صنعت قرار داده است.
محسن برخوردار افزود: همزمان در استان شاهد افزایش ۱۸ درصدی در تولید ماهیان سردآبی و افزایش ۱۰ درصدی در ماهیان گرمابی در یک سال اخیر هستیم.
وی اضافه کرد: این افزایشها به ارتقای سرانه مصرف آبزیان در خانوارها و همچنین افزایش بهرهوری از منابع آبی در بخش کشاورزی کمک شایانی کرده است.
مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: تولید ماهیان زینتی نیز با شش درصد افزایش، از ۱۲ و نیم میلیون قطعه در مرداد پارسال به ۱۳ و نیم میلیون قطعه در مرداد امسال رسیده است.
برخوردار با اشاره به چالشهای تولیدکنندگان مانند گرانی نهادهها و قطعی برق، اظهار داشت: در بخش ماهیان سردآبی و گرمابی، مسایلی مانند قطع مکرر برق، گرانی نهادههای تولید و بچه ماهی، دسترسی مشکل به تسهیلات بانکی و نبود مراکز تکثیر ماهیان گرمابی، از جمله موانع اصلی است.
وی افزود: پرورشدهندگان ماهیان خاویاری نیز با مشکلاتی در زمینه تامین بچه ماهی و همچنین نبود خوراک اختصاصی با کیفیت و قیمت مناسب مواجه هستند.
مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اضافه کرد: در حوزه ماهیان زینتی نیز، گرانی شدید «سیست آرتمیا» (یک موجود زنده و کوچک، به عنوان یک منبع تغذیه برای ماهیها) و خوراک مخصوص، اصلیترین مانع تولیدکنندگان گزارش شده است.
برخوردار، رفع این چالشها را برای حفظ و استمرار روند رشد در صنعت آبزیپروری استان حیاتی دانست.
هماکنون ۳۷۴ استخر کشاورزی در تولید ماهی سردآبی و بیش از هزار و ۳۰۰ استخر ذخیره آب کشاورزی برای تولید ماهی گرمابی در استان خراسان رضوی فعالیت دارد.
همچنین شش واحد پرورش ماهیان خاویاری در خراسان رضوی فعال است و بدین ترتیب خراسان رضوی جزو ۱۰ استان استحصال کننده خاویار در کشور به شمار میرود.