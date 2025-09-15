پخش زنده
مصلای بزرگ امیرالمؤمنین (ع) سمنان با بخشهای متنوع فرهنگی، هنری و معارفی میزبان دومین کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان همزمان با هفته دفاع مقدس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ حسین دهرویه دبیر کمیته نمایشگاهها و مراسمهای این کنگره گفت: برای نخستین بار در کشور، مزار نمادین سه هزار شهید استان سمنان در این کنگره بازنمایی میشود و رزمندگان و راویان دفاع مقدس در این بخش به روایتگری سیره شهدا خواهند پرداخت.
وی افزود: در کنار این فضای معنوی، بیش از ۱۶۰ غرفه نمایشگاهی از دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و فعالان فرهنگی در حوزه ایثار و مقاومت برپا خواهد شد. همچنین نمایشگاه ادوات نظامی با هدف معرفی دستاوردهای دفاعی کشور بخشی از برنامههای جنبی این کنگره است.
سرهنگ دهرویه از طراحی پارک بازی معارفی ویژه کودکان ۸ تا ۱۲ سال خبر داد و گفت: در این بخش، ۱۸ بازی آموزشی و سرگرمی با موضوع مقاومت و ایثار برای نوجوانان پیشبینی شده است.
به گفته دبیر کمیته نمایشگاهها، نمایشگاه تبیینی «از کوفه تا ایران» نیز با حضور بیش از ۷۰ بازیگر در فضایی مسقف روایتگر سیر تاریخی از مدینه تا جنگ ۱۲ روزه خواهد بود.
برنامههای شبانه کنگره هم هر شب از ساعت ۲۰ در مصلی برگزار میشود. شب نخست با اجلاس شهدا و دیدار رزمندگان آغاز خواهد شد، شب دوم به برنامههای ویژه کودک و نوجوان اختصاص دارد، و در شب سوم نیز موضوع خانواده و سیره شهدا محور قرار میگیرد که طی آن مراسم ازدواج ۱۱۰ زوج جوان و اهدای ۳ هزار بسته آموزشی و ۱۱۰ سری جهیزیه به خانوادههای نیازمند انجام خواهد شد.
سرهنگ دهرویه گفت: علاوه بر سخنرانان ملی از مسئولان ارشد کشور، اجرای گروه ارکستر سمفونیک ایران با سمفونی مقاومت و دو اثر فاخر ویژه شهدای استان از برنامههای این شبهای برگزاری مراسم است.
این کنگره با مشارکت خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، خیران و مردم استان سمنان در هفته دفاع مقدس برگزار میشود.