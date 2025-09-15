رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از اضافه شدن ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه با ۱۲ هزار کلاس درس در مهر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خان محمدی در حاشیه اختتامیه هجدهمین دوره لیگ علمی پیشگامان ایران اسلامی(پایا) گفت: برای ساخت ۵۶ درصد این مدارس، خیران مشارکت داشتند که در حال افزایش است.

وی گفت: بیشتر این مدارس در استان های تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خوزستان در مهر امسال تحویل دانش آموزان خواهد شد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در پایان برنامه پنج ساله هفتم قرار است ۷ هزار و ۴۰۰ مدرسه با ۴۶ هزار کلاس درس آماده بهره برداری شود که با توجه به طرح نهضت و کمک خیران مدرسه ساز از برنامه عقب نیستیم.

خان محمدی همچنین به فعالیت تابستان ۱۴۰۴ و اجرای طرح عجمیان اشاره کرد و گفت: ۵۵ هزار کلاس درس نیز تا آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ بازسازی و نوسازی خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، توزیع مدارس در استان تهران و برخی مناطق کم برخوردار بیشتر است.