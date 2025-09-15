به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با سازمان تامین اجتماعی گفت: با امضای این تفاهم‌نامه قرار است تکلیف بیمه و مشکلات بیمه ۲۸۶ هزار نفر در مجموعه مدارس و مراکز غیردولتی رفع شود.

وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه، گامی مهم در مسیر معیشت و منزلت معلمان در مجموعه مدارس و مراکز غیردولتی برداشته خواهد شد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های اخیر شورای نظارت و تصمیمات مهم این شورا، گفت: رتبه‌بندی مدارس و مراکز غیردولتی، ایجاد مرکز نیروی انسانی مدارس غیردولتی، قدردانی از معلمان نمونه مدارس غیردولتی برای اولین بار، امضای تفاهم‌نامه با دبیرخانه گزینش برای تایید صلاحیت معلمان جهت ورود به مدارس، تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت معلمان و کادر مدارس، تحول در مدیریت آموزشگاهی و آموزش هوش مصنوعی از جمله مهمترین موضوعات و دستورکار‌های این شورا در ماه‌های اخیر بوده که به سرانجام رسیده است.

محمودزاده با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۱۰ هزار معاون و مربی پرورشی را شناسایی، آموزش و به مدارس تزریق کردیم، گفت: ما در حال حاضر حدود ۱۸ هزار مدرسه غیردولتی داریم و ماده ۲۵ قانون تاسیس مدارس غیردولتی تاکید می‌کند که معلمان باید از پوشش بیمه‌ای برخوردار باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: امسال حتما باید موسسان را به خوبی تحت نظارت داشته باشیم تا این مصوبه بیمه‌ای اجرا شود. امسال به‌دنبال این هستیم که معلمان و مربیان مدارس غیردولتی جزو مشاغلی قرار بگیرند که ضریب بیمه‌ای کمتری پرداخت کنند. همچنین نامه‌ای به ریاست مجلس ارسال شده تا بخشی از هزینه بیمه‌ای معلمان این مدارس را دولت متقبل شود و این موضوع نیازمند عنایت ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.