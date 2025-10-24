به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ "عباس عرب" با بیان اعلام چندین فقره سرقت باطری خودرو در شهرستان سمنان گفت: سرانجام تحقیقات ماموران تجسس کلانتری ۱۳ گلستان نتیجه داد و یکی از سارقان سوار بر خودرو سرقتی شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ عرب اضافه کرد: ماموران در ادامه موفق به دستگیری سارق اصلی باطری‌های خودرو، فروشنده اموال مسرقه و مالخر شدند که در تحقیقات فنی به ۱۰ فقره سرقت باطری خودرو و موتورسیکلت و یک فقره سرقت خودرو اقرار کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان با بیان اینکه ۸ باطری کشف شده از سارقان با هماهنگی قضایی تحویل مالباختگان شد، اظهار داشت: از متهمان مقادیری مواد مخدر کشف شد که با تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.