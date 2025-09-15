رئیس کل دادگستری استان قزوین، با اشاره به اهمیت کنترل ورود اتباع بیگانه به کشور، تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از این افراد را امری ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام مصطفوی نیا در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: ضروری است که برای کنترل ورود اتباع بیگانه به کشور، اقدامات لازم انجام شود و باید بانک اطلاعاتی از اتباع بیگانه تشکیل تا از تکرار مشکلاتی که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم، جلوگیری کنیم.

حجت الاسلام مصطفوی نیا همچنین به دغدغه‌های موجود در بنگاه‌های معاملاتی اشاره کرد و بر لزوم احساس مسئولیت نمایندگان این صنف در قبال تأمین منافع ملی و امنیت کشور تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان، ضمن اشاره به کمک‌های ارزشمند اتباع افغان به ایران و اسلام در برهه‌های مختلف، بر نقش ویژه این افراد در حوزه مدافعین حرم تاکید کرد.

وی گفت: مخالفت ما به هیچ عنوان با اتباعی نیست که به صورت قانونی در کشور ما حضور دارند.

رئیس کل دادگستری استان توصیه کرد: شخصی که اکنون قصد دارد به کشور وارد شود باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا مسئولان پیش از ابراز نظر، باید بررسی کنند که آیا نظرات آنها بر اساس قانون است یا خیر.

قانون اتباع خارجی نیازمند بازنگری جدی

علی اصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم ضمن تاکید بر لزوم قرار گرفتن موضوع اتباع غیرمجاز در اولویت بررسی‌ها، مهمترین چالش موجود در این زمینه را به‌روز نبودن قانون دانست.

عسگری چالش‌های قضایی در زمینه اتباع غیرمجاز را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد که قانون فعلی در این زمینه به‌روز نیست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با بیان اینکه “حضور اتباع بیگانه در برخی از کشور‌ها فرصت است”، ابراز امیدواری کرد که “با یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم بتوان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

احمدپور همچنین به یکی از مصوبات مرتبط با تسهیل ورود اتباع اشاره کرد و گفت: ۹ ماهه شدن روادید توریستی نیازمند بررسی است.

طرد بیش از هزار اتباع بیگانه در ۶ ماه نخست امسال

فرماندار شهرستان قزوین هماعلام کرد که در شش ماهه نخست سال جاری، هزار و ۲۸۴ تبعه بیگانه از کشور طرد شده‌اند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و امنیتی، به ویژه در خصوص شرایط اجاره و سکونتگاه‌های اتباع بیگانه تاکید کرد و این موارد را نیازمند توجه ویژه دانست.

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری هم گفت: ۱۵ استان کشور مجاز به پذیرش اتباع بیگانه هستند که استان قزوین یکی از این آنها است.

جریمه ۱۲۴ کارفرما به دلیل بکارگیری اتباع غیرمجاز

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم با تاکید بر غیرقانونی بودن بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در واحد‌های تولیدی، از جریمه شدن ۱۲۴ کارفرما در راستای اجرای قانون و انجام بازرسی‌ها خبر داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین همچنین به عدم همکاری برخی کارفرمایان در شرایط بازرسی اشاره و تاکید کرد که برای شکایت و پیگیری حقوقی موضوع، باید شرایط لازم فراهم شود.

وی در همین راستا پیشنهاد داد که بهتر است یک شعبه ویژه در شهرستان‌ها برای هماهنگی‌های لازم ایجاد شود تا با نظارت دقیق‌تری بر مشکلات موجود رسیدگی شود.