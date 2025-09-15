پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: انس باقرآن به عنوان هدف اصلی و محور برنامههای آموزشی قرار گرفته است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت:انس باقرآن به عنوان هدف اصلی و محور برنامههای آموزشی قرار گرفته است وتحقق این هدف، زمینه ساز روخوانی وتدبر درقرآن خواهد شد.
علی اکبر صمیمی درجلسه کارگروه استانی توسعه آموزش عمومی قرآن افزود:اگر درآموزش عمومی قرآن فعالتر باشیم زیربنای آموزش وپرورش تقویت میشود.
خلیل محبوبی مدیرتولید و پخش معاونت خبر صداوسیمای استان هم دراین جلسه گفت:حوزه دانش آموزی ظرفیت بالایی برای آموزش تخصصی قرآن است وصدا و سیمای آذربایجان غربی آمادگی کامل دارد که در این زمینه همکاریهای همه جانبه با آموزش و پرورش داشته باشد.