به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت:انس باقرآن به عنوان هدف اصلی و محور برنامه‌های آموزشی قرار گرفته است وتحقق این هدف، زمینه ساز روخوانی وتدبر درقرآن خواهد شد.

علی اکبر صمیمی درجلسه کارگروه استانی توسعه آموزش عمومی قرآن افزود:اگر درآموزش عمومی قرآن فعال‌تر باشیم زیربنای آموزش وپرورش تقویت می‌شود.

خلیل محبوبی مدیرتولید و پخش معاونت خبر صداوسیمای استان هم دراین جلسه گفت:حوزه دانش آموزی ظرفیت بالایی برای آموزش تخصصی قرآن است وصدا و سیمای آذربایجان غربی آمادگی کامل دارد که در این زمینه همکاری‌های همه جانبه با آموزش و پرورش داشته باشد.