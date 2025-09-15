فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان، از رفع تصرف غیرقانونی ۱۲ هزار متر مربع از زمین‌های دولتی در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ محمد درسی گفت: ارزش این زمین‌ها افزون بر ۴۸۰ میلیارد ریال برآورد شده و اقدامات قانونی لازم برای بازگرداندن آنها به بیت‌المال انجام شده است.

او تصریح کرد: با هرگونه تصرف غیرمجاز برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و حفظ اراضی دولتی از اولویت‌های اصلی این یگان است.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان گفت: همشهریان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تجاوز به حریم راه‌ها و زمین‌های دولتی و ساخت و ساز غیرقانونی موارد را به شماره تلفن گویای ۱۶۵۶ و شماره پیامک ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اطلاع دهند.