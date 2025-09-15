پخش زنده
دولت با هدف مقابله با احتکار و سوداگری در بازار مسکن، اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی و معاملات مکرر را سرعت بخشیده است؛ اقدامی که میتواند بساط دلالی را از بازار جمع کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد مالکان واحدهای مسکونی که خانهها را بدون استفاده نگه میدارند یا در مدت کوتاه بارها خرید و فروش میکنند، مشمول مالیات سنگین خواهند شد.
این طرح با هدف کاهش تقاضای سوداگرانه و مهار رشد بیرویه قیمت مسکن در حال اجراست.
اطلاعات از طریق سامانه املاک و اسکان جمعآوری و راستیآزمایی میشود.
فعالان بازار نسبت به تأثیر این سیاست بر خروج دلالان ابراز امیدواری کردهاند.
با اجرای این قانون، پیشبینی میشود بخشی از خانههای خالی به بازار عرضه و قیمتها تعدیل شود.عاطفه گودینی گزارش می دهد: