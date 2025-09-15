پخش زنده
مسابقه «سرنخ»، در گونه پلیسی و معمایی با مشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا در حال تولید است و به زودی از شبکه نسیم پخش میشود. برنامه «تهران ۲۰»، با موضوع بررسی وضعیت ساختمانهای ناایمن، امشب از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید واشقانی مجری فصل جدید مسابقه «سرنخ» شد.
در فصل جدید این برنامه، مجید واشقانی به عنوان مجری، اتابک نادری و سرهنگ روح الله روزبه در نقش افسران پلیس ایفای نقش خواهند کرد و کارگردانی این اثر را مسعود تکاور بر عهده دارد.
این فصل بیشتر شمایل نمایشی به خود گرفته است تا مخاطب حس همراهی بیشتری با پروندهها داشته باشد.
وضعیت ساختمانهای ناایمن از مدارس تا مراکز درمانی و خرید در برنامه «تهران ۲۰» بررسی میشود.
برنامه «تهران ۲۰»، امشب میزبان علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران است تا وضعیت ایمنی مدارس، مراکز درمانی و تجاری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
برنامه «تهران ۲۰»، به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰، پخش میشود.