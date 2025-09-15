شور و شوق آغاز سال تحصیلی، در جای جای شهر میناب موج می‌زند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر آموزش و پرورش شهرستان میناب گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۶٠ هزار دانش آموز در مدارس این شهرستان مشغول به تحصیل می‌شوند.

حسن اسماعیلی نژاد افزود: ۴۵۵ مدرسه در شهرستان میناب آماده پذیرایی از دانش آموزان هستند.

با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، بازار شهر میناب هم پر رونق شده است.

