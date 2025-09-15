دادستان مرکز مازندران از شناسایی و دستگیری عامل انتشار کلیپ توهینآمیز در فضای مجازی خبر داد و گفت: این فرد امروز با صدور نیابت قضایی به استان منتقل و طبق قانون مجازات خواهد شد.
علیاکبر عالیشاه با اشاره به جریحهدار شدن احساسات مردم شریف مازندران در پی انتشار این کلیپ گفت: به محض اطلاع از موضوع، دادستانی استان دستورات لازم را به پلیس فتا صادر کرد و روند رصد و پیگیری آغاز شد. همچنین نیابت قضایی برای استانهای قم و البرز تنظیم شد تا روند دستگیری با سرعت انجام شود.
وی افزود: دستگاه قضایی هیچگونه تساهلی در برابر هنجارشکنان ندارد و حتی در صورت اظهار ندامت، موظف به برخورد قانونی و قاطع برای صیانت از امنیت روانی جامعه و حفظ حرمت مردم است.
عالیشاه خاطرنشان کرد: طبق آخرین پیگیریها، متهم در یکی از استانهای مرکزی کشور شناسایی شده و امروز با همکاری پلیس دستگیر خواهد شد. وی پس از انتقال به مازندران، در کوتاهترین زمان ممکن طبق قانون مجازات خواهد شد.