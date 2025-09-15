به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیریک گفت: ارزش بسته‌های توزیع شده بیش از نهصد میلیون تومان است.

سرهنگ مجید حبشی افزود: هر بسته تحصیلی شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد و مدادرنگی است.

وی گفت: این بسته‌ها با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم برخوردار در مناطق محروم در بین قرارگاه‌های تحول محلات شهرستان توزیع شد.

