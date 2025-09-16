به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: صبح امروز شرایط آرامی حاکم خواهد بود و در سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی مورد انتظار است اما در ساعت های بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، ارتفاعات مرکزی و برخی سواحل رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها ورودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

وی گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

حمزه نژاد افزود: دریا طی ساعات صبح آرام و در بعدازظهر در محدوده دریایی استان به ویژه تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب غربی، متلاطم پیش بینی می‌شود. توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها به ویژه شناور‌های سبک، صیادی وتفریحی صورت پذیرد.

وی گفت: روز چهارشنبه نیز این شرایط جوی و دریایی در استان مورد انتظار است.

بیشتر بخوانید؛ پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۴ شهریور

حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی تا روز پنجشنبه افزایش دمای بیشینه و در ساعات ظهر کاهش رطوبت نسبی هوا دراستان پیش بینی می‌شود.