رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: اولین تاکسی آیون پلاک‌گذاری شده و تا هفته آینده ۱۰۰ دستگاه تاکسی پلاک‌گذاری خواهند شد.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشمهدی پیرهادی در سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از تلاش تیم ملی کشتی برای قهرمانی در جهان، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌هایی که شورای شهر در این دوره مدیریت شهری داشت، موضوع محیط زیست بود که در احکام برنامه نیز به آن توجه شد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که مطالبه ما نیز بود، تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی بود که با ورود هزار و ۷۵۲ تاکسی برقی اتفاق خوبی در حوزه برقی سازی صورت گرفت. روز گذشته گزارشی به دست بنده رسید که بر اساس آن اولین تاکسی آیون پلاک گذاری شده و تا هفته آینده ۱۰۰ دستگاه تاکسی پلاک گذاری خواهند شد.

پیرهادی با بیان اینکه تعلل در واگذاری به رانندگان از امروز غیرقابل قبول است، خاطرنشان کرد: فرایند‌های اداری کاملاً طی شده و نباید تأخیری در تحویل تاکسی‌ها شاهد باشیم. البته مشکلاتی نیز وجود دارد و رانندگان نمی‌توانند چند برابر قیمت تاکسی، ضمانت تأمین کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: شهرداری تهران باید این مسئله را پیگیری کند و اقداماتی برای کمک به تاکسیرانان انجام شود. البته این تاکسی‌ها اجاره به شرط تملیک است و تمام تاکسی‌ها بیمه هستند. باید از تاکسیرانان حمایت کرد و حاکمیت و مجموعه شهرداری نیز پافراتر بگذارد و حمایت‌های لازم را انجام دهد.

پیرهادی با بیان اینکه تقاضای ما این است که شهرداری مسائل را در این راستا مرتفع کند، یادآور شد: اگر این تاکسی‌ها در شهر به مردم خدمت رسانی نکنند، خیانت صورت می‌گیرد. باید ظرف یک تا دو هفته موضوع تعیین تکلیف شود.

دو درخواست خزانه‌دار شورا درباره بانوان از مسئولان

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران نیز در جلسه امروز شورای شهر در مورد ضرورت فراهم شدن سازوکار ارائه گواهینامه موتورسواری به بانوان توضیحاتی ارائه کرد.

حبیب کاشانی با بیان اینکه از چند شب گذشته تلویزیون برنامه ای را با اجرای هادی حجازی فر آغاز کرده است، گفت: در یکی از برنامه ها خانمی دعوت شده بود که ۱۶ سال راننده ترانزیت است. آرزوی این خانم این بود که با توانایی و ظرفیتی که دارد، راهبر مترو باشد. درخواست ما این است که اگر شرایط برای آموزش و فعالیت او وجود دارد، پیگیری ها انجام شود.

وی با بیان اینکه برخی بانوان سوار موتور می شوند، یادآور شد: موتورسواری به گواهینامه نیاز دارد. اگر تصادف منجر به فوت و جرح رخ دهد، به دلیل نداشتن گواهینامه، قتل عمد محسوب می شود. در برخی موارد می بینیم بانوان بدون گواهینامه موتورسواری می کنند و حتی فرزندان خود را نیز همراه خود دارند. تقاضای ما این است که اخذ گواهینامه موتور برای بانوان پیگیری شود.