اثر ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایرانی» رونمایی شد
اثر ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایرانی» در ششمین همایش «ستارگان شهر» با موضوع تقدیر از خانواده شهدای اقتدار ایران عزیز و رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
علیرضا زاکانی شهردار تهران در این برنامه «استبدادزدایی» و «استعمارستیزی» را دو بُعد اساسی انقلاب اسلامی دانست و گفت: امام (ره) پرچمدار اسلام ناب محمدی است. تقکری که در برابر اسلام التقاطی است. امام راحل معتقد به آگاهسازی مردم بود. با تکیه به روش انبیا، پرونده استبداد در این کشور بسته شد.
شهردار تهران با یادآوری آنکه استمرار انقلاب اسلامی جز با حضور مردم امکانپذیر نبود، اضافه کرد: کسانی که بهدنبال تعویق انتخابات یا مقابله با آرای مردم بودند، با مخالفت رهبر معظم انقلاب مواجه شدند.
زاکانی با اشاره به حرفها و ایدههای جدید انقلاب اسلامی در حوزه نظری و البته مقام عمل، بیان داشت: امام (ره) عدالت را در کنار آزادی مطرح کرد. او معنویت و آگاهی را به جامعه ایرانی هدیه کرد. امام (ره) در مقام عمل نیز نفی سلطه شرق و غرب و استقلال را به ملتهای جهان معرفی کرد.
وی مقاومت را تجلی جریان «ضداستعماری» ایران دانست و اضافه کرد: نامهنگاریهای رهبر معظم انقلاب با جوانان اروپایی برای نهادینه کردن همین ظرفیتها و انتشار این اندیشه است. استعمار، اما امروز همچنان بدنبال تسلط بر ملتها است.
شهردار تهران مسیر استعمارگری را در عصر جدید کمنتیجه دانسته و تصریح کرد: اثر ۳۰ جلدی که امروز رونمایی میشود، برای پیش چشم گذاشتن تاریخ و عبرت آیندگان است. میباید از خالقان اثر تشکر کرد.
زاکانی تلاشهای رژیم صهیونی و ایالات متحده را برای تسلیم و وابستهسازیکشورهای منطقه را نشانی از استعمار جدید عنوان کرد و گفت: مسؤلیت بزرگ امروز ملتها شناخت استعمار فرانو است. بزرگترین توان ایستادگی در برابر استعمار، خودباوری مبتنی بر ایمان است.
وی با تأکید بر اینکه استقلال سیاسی برای کشورمان حاصل شده، اما تا استقلال فرهنگی و اقتصادی فاصله زیاد است، بیان داشت: تحقق این امر جز با تلاش و آگاهی و قیام مردم و مسؤلان برای ساخت ایران اسلامی شدنی نخواهد بود.