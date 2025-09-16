به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که به هیئت عالی نظارت ارجاع شده است در جلسه شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع با حضور اکثریت اعضا و به ریاست دکتر عباسعلی، نایب رییس کمیسیون، مورد بحث و‌ بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پس از گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و توضیحات نماینده وزارت امورخارجه، موادی از مصوبه مذکور از حیث رعایت سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و برخی از مواد لایحه مصوب مجلس، واجد ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

شایان ذکر است هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام براساس گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع راجع به مصوبه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اعلام نظر خواهد کرد.