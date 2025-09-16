به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ وحید رضازاده عضو شورای مرکزی هماهنگی روابط عمومی‌های صنعت نفت منطقه ۵ کشور در نشست این شورا با تأکید بر لزوم اثربخشی تصمیمات، گفت: باید برای روابط عمومی‌ها برنامه‌ریزی داشته باشیم و خروجی جلسات شورا در نهایت به نفع روابط عمومی‌ها باشد؛ از برگزاری برنامه‌های علمی و آموزشی گرفته تا مسابقات ورزشی.

وی با اشاره به نقش حمایتی شورا افزود: آنچه این شورا می‌تواند برای روابط عمومی‌های شرکت‌های منطقه ۵ صنعت نفت انجام دهد، باید به‌طور شفاف مطرح شود تا بتوانیم در کنار هم برای اعتلای صنعت‌مان گام برداریم.

رضازاده با ابراز امیدواری نسبت به شرایط کنونی روابط عمومی‌های صنعت نفت خاطرنشان کرد: امروز روز‌های خوبی برای روابط عمومی‌های صنعت نفت است. اکنون آقای بوجارزاده در رأس روابط عمومی‌های وزارت نفت قرار دارند که خودشان پله‌پله مسیر رشد را طی کرده‌اند و کاملاً با مشکلات و مسائل روابط عمومی‌های شرکت‌های زیرمجموعه آشنا هستند؛ برخلاف ادوار گذشته، ایشان ارتباط مستقیم و مستمر با همه شرکت‌ها برقرار کرده‌اند.

عضو شورای مرکزی امور هماهنگی روابط عمومی‌های صنعت نفت افزود: این شناخت و همراهی باعث شده ما تعصب ویژه‌ای به این دوره داشته باشیم.

رضازاده در پایان از اعضای شورا خواست پیشنهاد‌های خود را برای بهبود روند فعالیت‌ها ارائه دهند و یادآور شد که در جلسه امروز میزبانان نشست‌های بعدی نیز مشخص خواهند شد.