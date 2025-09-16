\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u00a0\u060c \u0645\u06cc\u0631\u062f\u0627\u0645\u0627\u062f\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u0627\u062a\u0648\u0642 \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648 \u06af\u0641\u062a : \u062f\u0631 \u067e\u0627\u062a\u0648\u0642 \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648\u00a0 \u0628\u0647 \u0633\u0648\u0627\u0644\u0627\u062a \u0648 \u0634\u0628\u0647\u0627\u062a \u0631\u0647\u06af\u0630\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062f\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc\u060c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u067e\u0627\u0633\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\n\n\n