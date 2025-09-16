به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان گفت: این بسته‌ها به ارزش ۱۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شامل دفتر، مداد، پاک کن، مدادتراش، مداد رنگی، خودکار، خط کش و ماژیک است.

محمود مصلح افزود: با کمک خیران ۹۷ کیف مدرسه ویژه مقطع ابتدایی به ارزش ۴۸ میلیون تومان و ۳۳ عدد شلوار فرم مدارس به ارزش ۲۳ میلیون تومان تهیه، و به دانش آموزان واجد شرایط شهرستان پارسیان اهداء شد.