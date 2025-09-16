پخش زنده
در آستانه سال تحصیلی جدید کمیته امداد هرمزگان ۳۸۴ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند روستای ستلو شهرستان پارسیان توزیع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان گفت: این بستهها به ارزش ۱۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شامل دفتر، مداد، پاک کن، مدادتراش، مداد رنگی، خودکار، خط کش و ماژیک است.
محمود مصلح افزود: با کمک خیران ۹۷ کیف مدرسه ویژه مقطع ابتدایی به ارزش ۴۸ میلیون تومان و ۳۳ عدد شلوار فرم مدارس به ارزش ۲۳ میلیون تومان تهیه، و به دانش آموزان واجد شرایط شهرستان پارسیان اهداء شد.