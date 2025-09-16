به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در دیدار پایانی این پیکار‌ها، دیروز تیم آذرخش سرخون بندرعباس با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل مانسا تهران شکست خورد و نایب قهرمان شد.

تیم هیات هندبال نوشهر نیز عنوان سومی را از آن خود کرد.

بیشتر بخوانید؛ پایان خوش نمایندگان فوتبال ساحلی هرمزگان در نیم فصل نخست

مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی بانوان کشور از ۲۰ شهریور با حضور ۱۲ تیم به میزبانی نوشهر برگزار شد.