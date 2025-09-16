در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، اعضای حاضر نسبت بر انسجام و همبستگی ملی، ارتقاء سرمایه اجتماعی و دینداری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، امام جمعه ارومیه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با تاکید بر حفظ انسجام ملی اظهار داشت: استقامت در برابر کار و دلسوزی در راستای هدایت مردم، دو ویژگی مهم و برجسته پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) بود که این دو ویژگی مهم، الگوی بی‌بدیلی برای مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای خدمت به مردم به شمار می‌روند.

وی در ادامه افزود: یکی از عواملی که در تقویت انسجام ملی اهمیت دارد، این است که مسئولان با تلاش و خدماتی که ارائه می‌دهند، به مردم این اطمینان را بدهند که دلسوز آنان هستند و در پست و مقامی که در اختیار دارند، موظفند با خیرخواهی به مردم خدمت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی اضافه کرد: مسئولان باید در برابر مشکلات مردمی پاسخگو بوده و با شفافیت نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در پایان نسبت به پای کار بودن مسئولان و تلاش بی وقفه آنان در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.

حجت‌الاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این جلسه به ظرفیت‌های استان آذربایجان غربی اشاره و اظهار داشت: آذربایجان غربی رنگین کمانی از ادیان و اقوام را تشکیل داده و حفظ انسجام و همبستگی ملی در این استان مثال زدنی است.

عضو شورای نظارت بر صداوسیما در ادامه افزود: صداو سیمای مرکز آذربایجان غربی نیز در راستای فرهنگ سازی، تقویت انسجام ملی و وحدت اقشار مختلف مردم نقش مهمی دارد و تاکنون نیز موفق عمل کرده است.

وی همچنین به تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، شناسایی نقاط ضعف و قوت در حوزه فرهنگ، شناسایی ناترازی‌های فرهنگی، ارتقاء رضایت عمومی، بهره گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی استان در راستای انسجام اجتماعی و همچنین پیش برد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

رسول مقابلی، فرماندار ارومیه و معاون هماهنگی امور سیاسی استانداری آذربایجان غربی هم در این جلسه به کیفیت بخشی موضوعات حوزه آموزش و پرورش استان در راستای تقویت سرمایه اجتماعی و تقویت دینداری در کودکان و نوجوانان و قشر دانش آموزان اشاره کرد و گفت: مسئولان باید در این راستا، به وظایف ذاتی خود عمل نمایند و برنامه‌های خود را برای افزایش امید آفرینی در بین مردم ارائه دهند.

وی افزود: نباید در جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی منتظر دستورالعمل دیگران باشیم، لازم است با همفکری و هم افزایی برنامه‌هایی که می‌تواند به توسعه فرهنگ استان کمک کند را اجرایی کنیم.

وی عنوان کرد: تامین اعتماد مردم از سوی مسئولان، بدون شک به تقویت انسجام ملی و اعتماد اجتماعی منجر خواهد.