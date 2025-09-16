به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی این یک فوریت گفت: به نظر می رسد در روز دوم مهر، نمایشگاهی در محل نمایشگاه بین المللی برگزار می شود و مردم در ترافیک گرفتار خواهند شد .

مهدی چمران افزود : وقتی مردم از شما ناراضی هستند و در ترافیک گرفتار می شوند و عصبانی می شوند، برای شما مشکل ساز خواهد شد.

درادامه این جلسه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در سال گذشته و زمان قرائت بودجه چهار ماهه درصد تحقق بودجه شهرداری ۵۳ درصد بود؛ اما در چهار ماه ابتدایی امسال میزان تحقق ۷۵ درصد است و تمام این موارد با وجود اتفاقات خرداد ماه محقق شده است.

حبیب کاشانی در جلسه امروز شورای شهر گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۴ را قرائت کرد و در جریان بررسی این گزارش با بیان اینکه باید تا این زمان ۷۸ هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان وصول می‌شد، گفت: حدود ۵۹ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به بودجه مصوب ۲۵ درصد و نسبت به بودجه چهارماه اول سال ۷۵ درصد محقق شده است. در بخش درآمد‌ها باید ۵۷ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان وصول می‌شد؛ مبلغ ۴۷ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان تصویب شده که ۸۷ درصد درآمد مصوب است. در فصل دوم منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز باید ۹ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان وصول می‌شد که هفت هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان وصول شده است.

وی ادامه داد: در فصل سوم منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی هم باید ۱۰ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان وصول می‌شد که هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان وصول شده است. میانگین درآمد شهرداری تهران در چهار ماهه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۴ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان است و افزایش درآمد در تیرماه به دلیل مازاد بر هزینه سال قبل به رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان و تسهیلات دریافتی نیز چهار هزار و ۵۳۹ میلیارد تومان است.

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه عوارض کالا و ارزش افزوده باید ۳۷ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد که خوشبختانه در چهارماهه اول سال ۱۵ هزار میلیارد تومان وصول شده است، خاطرنشان کرد: این آیتم یکی از زمینه‌های کسب درآمد پایدار است که وضعیت خوبی را در آن شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه در بخش مصارف در بخش نقدی و غیرنقدی، اعتبار ابلاغی در سه بخش هزینه‌ای، تملک دارایی مالی و تملک دارایی سرمایه‌ای در مجموع ۲۳۰ هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان ابلاغ شده است، گفت: با تخصیص ۱۷ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان و پرداخت نقدینگی ۱۵ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان و عملکرد ۶ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۳۶ درصد است.

کاشانی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران در این مدت حدود ۵۹ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان به صورت نقدی و غیرنقدی وصول شده است، یادآور شد: با توجه به بودجه مصوب چهار ماهه به مبلغ ۷۸ هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان، حدود ۱۹ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان کمتر از برنامه مصوب عمل کرده است.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در جلسه امروز شورای شهر تهران، گفت: اتفاقات خرداد در کشور در وصول و تحقق درآمد‌ها مؤثر بوده و تأکید ما بر این بود که راهکار‌هایی اتخاذ شود که خللی در اداره شهر و پیشرفت طرح ها وارد نشود. در سال گذشته و زمان قرائت بودجه چهارماهه درصد تحقق ۵۳ درصد بود؛ اما در چهار ماه ابتدایی امسال میزان تحقق ۷۵ درصد است و تمام این موارد با وجود اتفاقات خردادماه محقق شده است.

وی ادامه داد: در بخش‌های افزایشی، بیشتر درآمد‌ها پایدار است و با رشد درآمد‌های پایدار روبه رو هستیم و اتفاق خوبی است که شاهد آن بوده‌ایم. اگر درآمد‌های غیر از حوزه شهرسازی بیش از ۵۰ درصد باشد، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود.

آخوندی با بیان اینکه ۶.۷ همت در ماه هزینه داریم که باید پرداخت شود و ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های سال قبل هزینه مسائل جاری شده است، خاطرنشان کرد: همواره وصولی مناطق چندبرابر اداره کل درآمد بوده و امروز می‌بینیم که این عدد در اداره کل درآمد افزایش یافته است. ۲۲ منطقه در مدت چهار ماهه امسال ۲۶ همت درآمد داشتند و اداره کل درآمد شهرداری تهران ۲۸.۶ همت درآمد داشته که مربوط به ارزش افزوده و درآمد‌های پایدار است.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم در این باره گفت: عدم تحقق درآمد‌ها به دلیل جنگ تحمیلی طبیعی است و به درآمد‌ها ضربه سختی زد و اگر چنین شرایطی وجود نداشت، وضعیت بهتری را در کسب درآمد‌ها شاهد بودیم. در هزینه کرد باید دقت بیشتری داشته باشیم و دست به عصا پیش برویم چرا که ممکن است درآمد‌ها تا پایان سال حالت منفی داشته باشد.

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر نیز تأکید کرد: با وجود جنگ تحمیلی شاهد تحقق ۷۵ درصدی درآمد‌ها بودیم که اتفاقی ویژه و قابل تقدیر است.

در ادامه سجاد محمدعلی نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با حضور در صحن شورای شهر تهران گفت: اتفاقاتی که در شهر رخ می‌دهد، نیاز به تأمین مالی مناسبی دارد و دقت نظر اعضای شورا در این زمینه قابل تقدیر است. میزان درآمد محقق شده ۲۲ همت معادل بیش از ۵۰ درصد است که از سال قبل بیشتر است. درآمد‌های پایدار نیز نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته و ظرفیت ویژه‌ای برای ما ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در ۶ ماه ابتدایی دوره درآمد پایدار ۱.۵ همت بوده که امروز به ۳۶ همت افزایش یافته است، یادآور شد: در شهرداری تهران با پیگیری‌های صورت گرفته، رشد ویژه‌ای در تحقق درآمد‌های پایدار داشتیم.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: فرایندی پیش بینی کرده بودیم که بر اساس آن درآمد‌ها در اردیبهشت ماه به میزان ۵۴ درصد محقق شد. مسیر بازگشت درآمد‌های شهرسازی و مناطق پس از جنگ تحمیلی فراهم شد که جزئیات آن در گزارشات ۶ ماهه ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه اوراق بهینه سازی مصرف انرژی سال قبل توسط دولت ارائه شد که امسال در بورس ارائه کردیم و در ردیف یارانه بلیت‌ها ثبت شد، گفت: عددی که باید تخصیص پیدا کند و دولت به ما بدهد ۱۸ همت است. ما پیگیر این مطالبات هستیم. با این وجود رقم مصوب بودجه ۱.۲ همت است که آن را محقق کردیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه بعضاً ۳۰ درصد از درآمد‌ها در اسفند ماه محقق می‌شود، خاطرنشان کرد: بخشی از آن به فروردین و اردیبهشت منتقل می‌شود. مناطق نیز مابه ازای اقداماتی که انجام دادند، هزینه کرده‌اند. گزارش های ما در این زمینه خرداد نهایی و در گزارش تیر ارائه شد.

وی افزود: تسهیلات سنواتی به بانک‌ها به میزان ۵۵ درصد در سال قبل تسویه شد که ما به ازای آن برات و ال سی دریافت کردیم. ممکن است برخی از این تسهیلات در دی و بهمن هزینه شده باشد، اما سررسید آن به امروز رسیده و در گزارش چهارماه ارائه شده است.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه کمیته ویژه‌ای را در نظر گرفتیم که در بخش‌هایی که درآمد صفر است، مباحث را پیگیری کنند، تصریح کرد: بخشی از موارد از دسترس ما خارج است و سازمان برنامه و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید فرایند‌ها را طی کنند و تمام تلاش ما این است که بودجه مصوب را محقق کنیم. به هر شکل شاهد افزایش تحقق بودجه نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل هستیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس دستور شهردار تهران، بار‌ها اعلام کردیم که مدیران اجازه ندارند هرآنچه که تشریفاتی است، انجام دهند و اگر مواردی وجود داشته باشد، بررسی خواهیم کرد. ما به سازمان بازرسی نیز اعلام کردیم که نسبت به تشریفات نظارت داشته باشد. اگر موردی وجود دارد که اعضا در جریان هستند، به صورت مصداقی به ما اعلام کنند.