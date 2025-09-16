دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های هرمزگان گفت: پارسال ۳۷ و نیم همت تسهیلات به متقاضیان در استان پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حسن آرمات افزود: این تسهیلات در زمینه‌های تولید، اشتغال و رفاهیات بود.

وی گفت: بیشترین تسهیلات با شش و نیم همت برای ازدواج، و یک و نیم همت نیز به تسهیلات فرزندآوری اختصاص یافت.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های هرمزگان افزود: پرداخت تسهیلات نسبت به سال قبل از آن ۳۴ درصد افزایش داشت.

امروز همچنین به مناسبت روز بانکداری اسلامی، جمعی از مدیران و کارکنان بانک‌های استان با حضور در گلزار شهدا با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کردند.